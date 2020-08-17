تأجيل مباراة منتخبنا الوطني الودية مع سوريا إلى إشعار آخر

2020/08/17 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم الاتحاد السوري للعبة، بشأن تأجيل المباراة الودية بين المنتخبين إلى إشعار اخر .

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