إيطاليا تتوعد بترحيل المهاجرين غير القانونيين

2020/08/17 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، من تونس أن بلاده لن تسمح ببقاء مهاجرين غير قانونيين على أراضيها.

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