قراءة في رواية موطن الخيبات للروائي فاضل العتابي - فاطمة الفلاحي

2020/08/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_الفلاحي عند عتبات طفولة بعضنا تحتشد أسراب الفراشات وملائكة الأحلام ..



لكن طفولته كانت محاصرة بجند من الخيبات تقاتل أحلامه وتحاصر جهاته، وحين تطيل النظر في عينيه تقرأ طفولته المرة..



"الطفولة المرة" كانت باب روايته الأول ..أملًا في أن يحظى بــ"مرحلة جديدة" بروح أصفى وأنقى وتشتعل فيها الابتسامة ..



فاجئته دروب الشتات بأن "بدء الخيبات" قد أدركته بالتوارث ، فلم يكن قدمًا ليحفظ خطواته في صندوق الرؤى ويتجنب قوافل ......





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