سلطة الطيران المدني تحدد موعد فحص PCR من قبل المسافرين

2020/08/17 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

تنويه ...

حسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يكون فحص (PCR) المغادرين والقادمين إلى المطارات العراقية قبل (72) ساعة من موعد الرحلة.المختبرات:

* دار التمريض مدينة الطب/ بغداد - 07815175504* المختبر الاستشاري الطبي اليرموك / بغداد - 07711000881المحافظات / مختبرات الصحة العامة لوزارة الصحة لحين اكمال مختبرات خاصة بفحص المسافرين.___________________________إعلام سلطة الطيران المدني العراقي الإثنين - 17 آب - 2020

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بغداد اليوم- كردستان

سجل إقليم كردستان، الاثنين (17 آب 2020)، أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا، فيما أثبتت الفحوصات المختبرية إصابة أكثر من 460 شخصاً بالوباء في عموم الإقليم.

وقالت وزارة صحة الإقليم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كردستان

بغداد اليوم-متابعة

بعد أيام على إعلان روسيا عن التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19، ذكرت تقارير إعلامية إن الصين منحت براءة اختراع للقاح جديد مضاد للفيروس الذي أصاب أكثر من 21 مليونا وتسبب بوفاة أكثر من 775 ألفا آخرين.

بغداد اليوم-بغداد

رأت عضو لجنة الصحة النيابية، النائب منال المسلماني، اليوم الاحد، ان امام العراق’’حل وحيد’’ للخروج من مأساة كورونا في العراق، بعد ان بلغ مستوى الاصابات فيه رقماً قياسياً جديداً تجاوز الـ 4300 اصابة اليوم جع

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