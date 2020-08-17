2020/08/17 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تعتقل ضابطا سابقا في الـ CIA بتهمة التجسس لصالح الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/17 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعتقل ضابطا سابقا في الـ CIA بتهمة التجسس لصالح الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعتقل ضابطا سابقا في الـ CIA بتهمة التجسس لصالح الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).