سلطة الطيران المدني تحدد المختبرات الخاصة بفحص PCRللمسافرين

2020/08/17 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت سلطة الطيران المدني، المختبرات الخاصة بفحص PCRللمسافرين المغادرين والقادمين في بغداد والمحافظات.

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