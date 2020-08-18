الأستاذ الرئيس وخطاب إهانة المرأة في عيد المرأة - محمد عمامي

2020/08/18 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمامي كي تكتب لشعب الفيس بوك لا بد أن تضغط أفكارك وتكثفها وتقصّ أجنحتها لتكتفي بالقليل البسيط.



ولابد لك من التدرب على ذلك لصعوبة المهمة.



وكثيرا ما أهرب من مواجهتها ولكنني أجد نفسي مضطرا في بعض الأحيان على إبداء موقفي من بعض البذاءات التي سريعا ما تسري صلب غبار القوارض البشرية المتربصة بالعقل المتحرر.



إنّ سيل السماجات وإسهال المغالطات والتشوهات الفكرية والتاريخية والحقوقية التي تغمر تونس هذه الأيام وتجد ......





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