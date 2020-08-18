وزارة العمل تباشر تدقيق بيانات المستفيدين من رواتب الحماية

2020/08/18 | 00:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتدقيق الكتروني لبيانات المستفيدين من هيئة الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة من خلال مقاطعة البيانات مع باقي موظفي الوزارات والهيئات الحكومية.

ودعت الوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، الموظفين والمتقاعدين والمعيَّنين بعقود وفي ذات الوقت الذين يتسلمون الإعانات من الحماية الاجتماعية او راتب المعين المتفرغ ولم يبلغوا الوزارة سابقاً الى مراجعة دوائر الوزارة في بغداد والمحافظات للابلاغ عن هذا الازدواج في الراتب خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ نشر البيان، لكي يتم إيقاف الإعانة او راتب المعين، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستلمة من قبلهم.

واشارت الوزارة إلى انه في حال عدم المراجعة والإبلاغ، فإنها ستقوم بإحالتهم على القضاء، واسترداد المبالغ المترتبة عليهم دفعة واحدة بعد اكتمال تدقيقات الوزارة..

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