2020/08/18 | 00:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة ترامب الرئاسية تنجو من الاصطدام بطائرة بدون طيار فوق واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 00:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة ترامب الرئاسية تنجو من الاصطدام بطائرة بدون طيار فوق واشنطن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة ترامب الرئاسية تنجو من الاصطدام بطائرة بدون طيار فوق واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).