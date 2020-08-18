2020/08/18 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ ذكرت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأميركية‭ ‬ان‭ ‬إيران‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬مكافآت‭ ‬لمهاجمة‭ ‬جنود‭ ‬أميركيين‭ ‬ومن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬كما‭ ‬يزعم‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭.‬وأوردت‭ ‬الشبكة‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حددت‭ ‬مدفوعات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بستة‭ ‬هجمات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بينها‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني مصري في غزة لاحتواء التوتر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني مصري في غزة لاحتواء التوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).