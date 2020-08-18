مدخنة الحروف

2020/08/18 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي السوداني يكاد‭ ‬المشهد‭ ‬يكتمل‭ ‬والرؤيا‭ ‬تتّضح‭ ‬والعبارة‭ ‬لا‭ ‬تضيق‭ ‬والسطر‭ ‬يجري‭ ‬بمستَفَزٍّ‭ ‬له‭ ‬،‭ ‬أو‭ ‬هكذا‭ ‬خيّل‭ ‬لي‭ ‬كسكرةٍ‭ ‬ممكنةٍ‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬خمرة‭ .‬ مساحة‭ ‬الظلام‭ ‬في‭ ‬المنظر‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬النور‭ .‬أستطيع‭ ‬القول‭ ‬أنَّ‭ ‬المدينة‭ ‬نائمة‭ .‬ أنا‭ ‬أحبُّ‭ ‬هذا‭ .‬شرفتي‭ ‬دافئة‭ ‬وعندي‭ ‬ضبّة‭ ‬سكائر‭ ‬ووشل‭ ‬زجاجة‭ ‬كرمية‭ […]

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