شارون ستون قلقة على أختها في المستشفى

2020/08/18 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬كاليفورنيا‭- ‬الزمان‭ ‬كشفت‭ ‬النجمة‭ ‬والمطربة‭ ‬الأمريكية‭ ‬شارون‭ ‬ستون‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬شقيقتها‭ ‬كيلي‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬صور‭ ‬لغرفتها‭ ‬بالمستشفي‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬بموقع‭ “‬انستجرام‭”‬،‭ ‬وعلقت‭ ‬عليها‭ :‬أختي‭ ‬كيلي‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬مرض‭ ‬الذئبة‭ ‬بالفعل‭ ‬،‭ ‬لديها‭ ‬الآن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭..‬هذه‭ ‬غرفتها‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬جهاز‭ ‬مناعة‭..‬المكان‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ذهبت‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬الصيدلية‭”‬،‭ ‬وتابعت‭ […]

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