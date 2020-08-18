2020/08/18 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة السند الوطني المنضوية في تحالف الفتح النائب احمد الاسدي، تفاصيل الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما اكد دعم تحالف الفتح لاجراء الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسدي يكشف تفاصيل اجتماع تحالف الفتح مع الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسدي يكشف تفاصيل اجتماع تحالف الفتح مع الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).