إنتر ميلان يسحق شاختار بخماسية ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

2020/08/18 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب إنتر ميلان موعدا مع إشبيلية في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، بفوزه مساء الإثنين على شاختار دونتسك الأوكراني 5-0 في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن الدور نصف النهائي.

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