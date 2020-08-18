إقالة قيادات أمنيّة متهاونة تعيد الهدوء بحذر إلى البصرة

2020/08/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬البصرة‭-‬الزمان‭ ‬ عاد‭ ‬الهدوء‭ ‬الحذر‭ ‬الى‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬الغليان‭ ‬الشعبي‭ ‬والتصرفات‭ ‬السيئة‭ ‬للقيادات‭ ‬الامنية‭ ‬التي‭ ‬حدت‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬اقالة‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الامنيين‭ ‬تلبية‭ ‬لمطلب‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬اسرع‭ ‬استجابة‭ ‬يبديها‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬عراقي‭ ‬للشارع‭ .‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬العميد‭ ‬يحيى‭ ‬رسول،‭ ‬امس‭ ‬الاثنين،‭ […]

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