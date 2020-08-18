تطهير الانتخابات

2020/08/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عندما تعلو الاصوات اليوم من جميع المستويات السياسية من أجل ضمان انتخابات عراقية نزيهة في حزيران المقبل كما حددها رئيس الحكومة، فإنّ هذا إقرار موثق بتزوير جميع ما مرّ به العراق من انتخابات، بالرغم من انَّ العراقيين ليسوا بحاجة لهذا الاقرار الخجول المتأخر، فقد رأى الناس كل شيء وشاهدوا العجب .الان […]

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