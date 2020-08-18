وزير الخارجية الألماني من طرابلس: ليبيا في هدوء خادع مادام الطرفان يتمسكان بشروطهما

2020/08/18 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭-‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬العاصمة‭ ‬الليبية‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬‮«‬هدوء‭ ‬خادع‮»‬‭ ‬يسود‭ ‬حاليا‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬الفوضى‭.‬ وتشهد‭ ‬ليبيا‭ ‬صراعات‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬ونزاعات‭ ‬مختلفة‭ ‬منذ‭ ‬سقوط‭ ‬نظام‭ ‬معمر‭ ‬القذافي‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬وتتنافس‭ ‬حاليا‭ ‬سلطتان‭ ‬في‭ ‬البلد‭: ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومقرها‭ ‬طرابلس،‭ ‬والمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬رجل‭ […]

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