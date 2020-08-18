2020/08/18 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في انخفاض حاد عن عدد الحالات الذي تجاوز 3000 خلال اليومين السابقين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسجل تراجعا حادا بإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تسجل تراجعا حادا بإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).