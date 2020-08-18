2020/08/18 | 01:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية آيوا منطقة كوارث بعد تعرضها لإعصار قوي الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن ولاية آيوا منطقة كوارث بسبب الإعصار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن ولاية آيوا منطقة كوارث بسبب الإعصار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).