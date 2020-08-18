2020/08/18 | 02:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريريتفق الخبراء على أن الأزمة الاقتصادية ستكون مستدامة في العراق طالما بقي اعتماده محصورًا بإيرادات مبيعات النفط المهددة بعدم الاستقرار.

تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن عدد سكان العراق قد يفوق 47 مليون شخص بحلول 2025

بالمقابل ترتفع أعداد السكان بسرعة ومعها معدلات البطالة، في بلد يشكل عدد الشباب من سكانه نحو 50%، ما ينبئ بمستقبل شائك ومجهول وربما المزيد من الصراع على الموارد المتاحة.

هذه السناريوهات الخطرة قد لا تكون بعيدة على واقع تشهده البلاد قريبًا، إذ أعلنت وزارة التخطيط عن إحصاءات "صادمة".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافية، إن "عدد سكان العراق قد يبلغ في عام 2025 نحو 47 مليونًا و199 ألف نسمة"، مشيرًا إلى أن "العراق احتل في عام 2015 المرتبة 121 من أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية، بمرتبة أقل من مراتب بعض دول المنطقة، لتأثره بعقود من الحروب والعقوبات الدولية والعنف وعدم الاستقرار السياسي ووطأة الضغوط المالية وضعف قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات".

وأضاف الهنداوي، أن "سوء التغذية في العراق يبرز على أنه تحد مهم للصحة العامة، إذ يعاني واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة من العمر من توقف النمو"، مبينًا أن "ديناميكيات السكان في المستقبل سيكون لها تأثيرحاسم في النتائج الإنمائية المستقبلية، إذ يتمتع العراق بأحد أكثر المجموعات السكانية شبابًا في العالم، ويقدر عدد السكان الذين تقل أعمارهم عـن تسع عشرة سنة بنحو 50%".

تتطلب الزيادة السكانية المتوقعة 7 ملايين فرصة عمل جديدة

ورأى الهنداوي، أن "هذا المر سيزيد من الضغط على الموارد الاقتصادية التي هي بحد ذاتها أكثر ندرة من أي وقت مضى، بما في ذلك الغذاء والماء والبنية التحتية الحضرية والخدمات العامة".

الفوضى قادمة!

ورجح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن "يزيد الطلب على العمل إلى ما بين 5 ـ 7 ملايين فرصة عمل إضافية، ويمكن أن يكون هذا العدد أعلى بكثير إذا ارتفعت معدلات المشاركة في قوة العمل خاصة بالنسبة للنساء".

من جانبه، يتوقع الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، أن تحل الأزمة في وقت أبكر بكثير، إذ يرى أن "العراقيين سيلاحظون بوادر الأزمة بنهاية العام الجاري بشكل فعلي".

وقال الجواهري في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "على الحكومة أن لا تتعامل مع هذه البيانات كمادة للتصريح فقط"، موضحًا أن "ما أعلنت عنه وزارة التخطيط خطوة مهمة يجب أن تدق جرس الإنذار بشكل فوري لدى الحكومة والجهات المعنية للمباشرة بالعمل الفوري لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل".

يرجح أن تظهر بوادر الأزمة مع حلول نهاية 2020 وسط تحذيرات من الفوضى ودعوات إلى إصلاح اقتصادي عاجل

وأشار الجواهري، إلى "وجود مجلسين هما المجلس الوزاري للاقتصاد، والمجلس الاقتصادي العراقي، ويجب أن يعملان على وضع خطط فورية لاحتواء الاقتصاد العراقي المهدد في أي لحظة، من خلال إنشاء مشاريع استثمارية جديدة ودعم القطاع الخاص والقطاع المختلط، وإلا فإن الفوضى والإنهيار قادمة لامحالة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن "إصلاح الاقتصاد يؤدي لإصلاح واستقرار كافة المجالات الأخرى"، محذرًا من أن "الوضع لايتحمل، ويجب على الحكومة الحالية المباشرة فعليًا بإصلاح الوضع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وذلك من خلال تأسيس منظومة اقتصادية عابرة للحكومات ولاتتأثر بتغييرها، وإلا فإن الفوضى ستحل إذا بقينا ننتظر".

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