2020/08/18 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة البرازيلية ، 19373 حالة إصابة و684 وفاة بفيروس كورنا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل.. تراجع إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل.. تراجع إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).