وزير الخارجية يصل إلى واشنطن لبدء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي

2020/08/18 | 03:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمهيدا لزيارة الكاظمي ..وزير الخارجيّة يصل إلى واشنطن على رأس وفد حكومي

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