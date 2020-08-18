الطيران المدني العراقي يصدر تنويها للمغادرين والقادمين

2020/08/18 | 06:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر الطيران المدني العراقي تنويها بخصوص الاجراءات التي يجب اتباعها بالنسبة للمغادرين والقادمين الى العراق....

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