هيئة الأركان الإيرانية: سنرد بقوة على أي تهديدات سيبرانية

2020/08/18 | 07:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكدت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، أمس الاثنين، أن قواتها المسلحة سترد بقوة على أي تهديدات إلكترونية من أي فرد أو جماعة أو حكومة على أي مستوى.وأصدرت الهيئة بيانا أوضحت فيه رؤيتها للقانون الدولي في الفضاء السيبراني والهجمات الإلكترونية، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية لن تبدأ أي صراع في الفضاء السيبراني وما ورد في الوثيقة هو إطار للعمل في مواجهة التهديدات المتنوعة والمتعددة في الفضاء السيبراني.وشددت على أنها تحتفظ بحقها في الرد بقوة على أي مستوى، بما يجعل الطرف الآخر يندم في حال التعرض لهجمات سيبرانية من قبل أي حكومة أو جماعة أو شخص بتوجيه أي دولة.واعتبرت الأركان المسلحة الإيرانية أن اللجوء المتعمد إلى القوة السيبرانية انتهاك للسيادة الوطنية في حال أدى إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.كما اعتبرت أن عمليات اختراق البنى التحتية الحكومية والخاصة باستخدام الفضاء السيبراني انتهاك للسيادة الوطنية، مؤكدة أن الهجمات السيبرانية التي تؤدي إلى إلحاق خسائر مادية أو بشرية هي بمثابة اللجوء إلى استخدام القوة.وأكدت هيئة الأركان، أن القوات المسلحة الإيرانية تحتفظ بحقها في الدفاع المشروع في حال ارتقت شدة الهجمات السيبرانية إلى عتبة الهجوم المسلح.

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