شاهد: ما هي الملفات التي تفرض نفسها على زيارة الكاظمي لواشنطن؟

2020/08/18 | 07:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صفارات الإنذار تدوي من جديد في سماء السفارة الأمريكية في بغداد التي تحولت الى ثكنة عسكرية محذرة بإستهدافها بصواريخ كاتيوشا، حيث منظومة "سي رام" للصوا...

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