ترامب يؤكد بقاؤه في السلطة لـ4 سنوات أخرى

2020/08/18 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سيلًا من الإهانات اللاذعة والإسقاطات على السياسيين الديمقراطيين البارزين، حيث وصف خصومه بـ “الفاشيين” و “الراديكاليين”، كما وصف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا بأنه “اختبار له من الله”.اختار ترامب إلقاء خطابه في نفس مكان مقتل «جورج فلويد» الذي قامت المظاهرات الأمريكية من أجله، واقفًا أمام حشد من بضع مئات من […]

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