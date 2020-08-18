الإعلان عن أول هاتف في العالم يصدر بكاميرا تحت الشاشة

2020/08/18 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة ZTE الصينية أنها ستقوم بإطلاق هاتف ZTE Axon 20 5G يوم 1 سبتمبر المقبل، وسيكون الهاتف هو أول هاتف في العالم يصدر بكاميرا تحت الشاشة.وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Axon 20 5G ، يأتى من فئة الهواتف المتوسطة، كما أنه يأتى بشاشة كبيرة قياس 6.9 بوصة، من نوع OLED.ويحتوى هاتف Axon […]

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