كيف تحمي نفسك في 5 امور للوقاية من كورونا في الموجة الثانية

2020/08/18 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا، فعلينا متابعة آخر المستجدات عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 باستمرار من الجهات الرسمية، وذلك حتى يتمكن لنا الوقاية من الإصابة بالفيروس نحن ومن حولنا، والتي في الغالب ترشدنا تجاه التدابير الوقائية الأساسية من فيروس كورونا .واغلب الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد يشعرون بأعراض خفيفة حتى […]

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