علامات تدل على تلف بطارية السيارة.. احذر منها

2020/08/18 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطارية من أكثر الأشياء الهامة في السيارة لأنها تعمل على التحكم في الأنظمة الكهربائية سواء إضاءة أو تدوير المحرك أو تكييف السيارة، لذلك يجب الاهتمام بها والكشف عليها بصورة دورية من الحين للآخر لضمان سلامتها.أبرز العلامات التي تدل على تلف بطارية السيارة.1-عدم القدرة على تشغيل السيارة في الصباح والتأخر في عملها.2-في كثير […]

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