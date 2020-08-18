2020/08/18 | 08:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاعلان عن تأجيل المباراة الودية بين المنتخبين السوري والعراقي إلى إشعار اخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل وُدّية العراق وسوريا الى اشعار اخر.. والتطبيعية توضح) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل وُدّية العراق وسوريا الى اشعار اخر.. والتطبيعية توضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).