مشهد صادم.. طفل يمني يسحب شقيقته اصابها قناص لإنقاذها

2020/08/18 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد مؤلم تصدر منصات التواصل الاجتماعي لطفل يمني يسحب جثة أخته الغارقة في دمائها على أرض الشارع من أجل إنقاذها.خرجت الطفلة اليمنية لجلب الماء لأسرتها في تعز، فسالت دماؤها على الأرض كما سال الماء من يدها، حيث أصابتها رصاصة قناص حوثي لم تعرف قلبه الرحمة.ولم يتحمل قلب أخيها رؤية شقيقته غارقة في دمائها […]

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