المكسيك.. تسجيل 3571 إصابة و266 وفاة بكورونا

2020/08/18 | 08:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3571 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و266 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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