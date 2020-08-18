 البلداوي: إبقاء القوات الأميركية في العراق يهدد البلاد والمنطقة

2020/08/18 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان بقاء القوات الأميركية في العراق وعدم استجابة واشنطن لقرار البرلمان العراقي، سيكون عامل تهديد للعراق والمنطقة، لافتا الى ان مفاوضات واشنطن يجب ان تركز على اخراج تلك القوات من العراق إضافة الى ابعادها عن التدخل بالشأن الداخلي والملف الاقتصادي العراقي.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، […]

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