البلداوي:كتل سياسية تعارض اجراء التعداد خشية المؤشرات التي يظهرها

2020/08/18 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرى جياد – اكد عضو مجلس النواب محمد البلداوي ان الكثير من الكتل السياسية تعارض اجراء التعداد السكاني خشية اعطاءه مؤشرات ودلائل على نسب التكوين الكاني والتنموي و الحضري.وقال البلداوي لـ” المستقلة “ان اجراء التعداد العام للسكان والمساكن مهم كونه يتعلق بأمور يمكن ان تمس صميم العمل الاجتماعي والتنمية.واضاف ان خشية الكثير من […]

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