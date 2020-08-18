ماذا بعد مرور 100 يوم على حكومة مصطفى الكاظمي

2020/08/18 | 09:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / سرى جياد /- على الرغم من مرور اكثر من ثلاث شهور على حكومته لازال الكاظمي أمام تحد كبير وأداء حكومي موضع جدل.فبين مؤيد ومعارض هناك الكثير مما وعد به ولم يتحقق على أرض الواقع وماهي الاشعارات وكلام ديباجة معتادة حسب ماعبر عنه غالبية الشعب .وعود الكاظمي التي جاءت ابان تكليفه بتشكيل […]

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