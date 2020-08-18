ظاهرة الاحتباس الحراري تهدد العالم بتنشيط الاوبئة

2020/08/18 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتضح أنه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، بدأت الفيروسات والبكتيريا التي اعتبرت ميتة، تنشط في التربة الصقيعية خارج حدود الدائرة القطبية الشمالية، وقد تشكل خطورة جدية على البشرية.ويفيد موقع Planet News، بأنه وفقا لفكتور مالييف، مدير الشؤون العلمية في المعهد المركزي لبحوث علم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك في روسيا، إن […]

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