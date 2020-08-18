2020/08/18 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باحثون يكشفون.. إجراء كفيل بالسيطرة على كورونا خلال الشتاء المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/18 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثون يكشفون.. إجراء كفيل بالسيطرة على كورونا خلال الشتاء المقبل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثون يكشفون.. إجراء كفيل بالسيطرة على كورونا خلال الشتاء المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).