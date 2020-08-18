2020/08/18 | 09:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه مصرف الرافدين اليوم الثلاثاء فروعه بمتابعة واسترداد الأقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف”.وأشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يجدد دعوته باسترداد أقساط القروض من المتلكئين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يجدد دعوته باسترداد أقساط القروض من المتلكئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).