الرافدين يوجه فروعه بمتابعة استرداد اقساط القروض من المتلكئين

2020/08/18 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجه مصرف الرافدين، الثلاثاء، فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين ومن بينها قروض بسماية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف”.وأضاف البيان أن “المصرف […]

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