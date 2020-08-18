الطقس : اجواء مشمسة صيفية مع استقرار نسبي في درجات الحرارة

2020/08/18 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تشير توقعات الطقس الى ان اجواء ستكون مشمسة صيفية، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة، بسبب استمرار المنخفض الموسمي العربي.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “كافة مناطق البلاد ستشهد اليوم اجواء مشمسة صيفية اعتيادية ولا تغيير متوقع على الاجواء، حيث يستمر تأثير المنخفض الموسمي العربي”.واضاف […]

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