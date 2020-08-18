2020/08/18 | 09:49 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة..
كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالنيابة مظهر تركي عبد، عن استرداد أكثر من 4 تريليونات دينار خلال العامين الماضيين.
وقال عبد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “المشاريع المُتلكئة التي تُعَدُّ من الملفات البارزة والتي بلغت أقيامها (36) ترليون دينار، فإن فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيئة؛ لمراقبة مستوى […]
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كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالنيابة مظهر تركي عبد، عن استرداد أكثر من 4 تريليونات دينار خلال العامين الماضيين.
وقال عبد في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “المشاريع المُتلكئة التي تُعَدُّ من الملفات البارزة والتي بلغت أقيامها (36) ترليون دينار، فإن فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيئة؛ لمراقبة مستوى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة : تم استرداد أكثر من 4 تريليونات دينار خلال العامين الماضيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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