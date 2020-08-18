الكاظمي يقيل قائد شرطة البصرة رشيد فليح ويعين عباس ناجي بدلاً عنه

2020/08/18 | 09:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بصدور أمر إقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح من منصبه، فيما أكد على تكليف عباس ناجي بدلاً عنه.المصدر وفي تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أكد أن سبب الإقالة جاء نتيجة الخروقات الأمنية المستمرة التي تشهدها محافظة البصرة.… Readmore

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