انقرة والدوحة يتفقون مع حكومة الوفاق على تفعيل ميناء مصراته كقاعدة للبحرية التركية

2020/08/18 | 09:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام ليبية بأن حكومة الوفاق الوطني الليبي وتركيا وقطر اتفقوا رسميا على تفعيل ميناء مصراتة كقاعدة للقطعات البحرية التركية.وعقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اجتماعا ثلاثيا جمع رئيس الحكومة الليبي فائز السراج، ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع … Readmore

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