روسيا تستعيد 26 طفلاً من أبناء عناصر داعش الروس كانو في دور الايتام في دمشق

2020/08/18 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية 26 طفلا من سوريا، من أبناء عناصر داعش الروس، إلى البلاد، وذلك أول مرة منذ فرض القيود على الطيران بسبب فيروس كورونا.وأكد المكتب الصحفي للمفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، “إعادة 26 طفلا … Readmore

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