المالية النيابية تحذر من انهيار اقتصادي في حال الاستمرار بالقروض

2020/08/18 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، أن يصل حجم الاقتراض الخارجي للعراق الى نحو 2 مليار دولار، محذرة من انهيار اقتصادي ومالي في حال الاستمرار بالاقتراض.وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “اللجنة وضعت سقفاً اعلى لا يمكن تجاوزه للاقتراض الخارجي في القانون […]

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