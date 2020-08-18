2020/08/18 | 10:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل توجهه إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان العراق لا يلعب دور ساعي البريد بين واشنطن وطهران.

وأكد الكاظمي في تصريح صحفي أن العراق لا يزال بحاجة إلى مساعدة أميركية لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي، مبينا ان تلك المساعدة ليست بالضرورة ان تكون عسكرية بل ستعتمد على الطبيعة المتغيرة لتهديد الإرهاب بما في ذلك التدريب المستمر ودعم الأسلحة.وحول عمليات الخطف والاغتيال أوضح الكاظمي ان تلك الانتهاكات يقف خلفها من لهم مصلحة في الاستفادة من الفوضى، مشيرا الى ان هذه الأعمال الإجرامية هي نتيجة سنوات عديدة من الصراع، والسياسات الرديئة والإدارة غير السليمة من قبل أسلافه لتقويض سلطة الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصطفى الكاظمي: العراق لا يلعب دور ساعي البريد بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصطفى الكاظمي: العراق لا يلعب دور ساعي البريد بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).