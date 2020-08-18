الخارجية العراقية: فؤاد حسين سيعقد جولة من الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي

2020/08/18 | 10:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى واشنطن على رأس الوفد العراقي المفاوض، لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي المزمع إجراؤها اليوم الثلاثاء مع الجانب الأميركي.

وقالت الخارجية العراقية في بيان ان جولة المفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الجانب العراقي مع الجانب الأميركي الذي يقوده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان فلاح مصطفى، مسؤول ملف العلاقات الخارجية في رئاسة إقليم كردستان، قد كشف، أن وفداً رفيعاً من الإقليم سيرافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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