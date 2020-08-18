الطالباني: الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل حجر أساس لاتفاق طويل الأمد

2020/08/18 | 10:03 - المصدر: قناة التغيير

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أشاد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني، بالاتفاق الذي توصلت اليه حكومتا بغداد واربيل .

ونشر الطالباني مقطعا مصورا على صفحته في فيس بوك، أكد فيه انه اجتمع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة،مع نحو خمسة وعشرين من ممثلي الدول والأمم المتحدة والقناصل، لتوضيح ابعاد الاتفاق الأخير الذي توصلت اليه حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، مبينا ان الاتفاق وعلى الرغم من كونه مؤقتا، لكنه يعتبر حجر أساس للتوصل الى اتفاق بعيد الأمد بين الطرفين.

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