أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الدينار العراقي

2020/08/18 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادتباينت أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 آب 2020. وفيما يلي بيان بأسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي، والذهب والنفط عالميأ، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي:==============سعر بيع الدولار : 123,000سعر شراء الدولار : 122,000==============اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,96 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 131,57 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 739,67 ليرة تركية==============سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 2003,17$==============سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,17 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 42,90 دولار==============

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، شمول دوائر أخرى جديدة في وزارة الداخلية وتشكيلاتها بالسلف الشخصية.

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