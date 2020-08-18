اللجنة المالية توضح لماذا لا يستطيع البرلمان عقد جلسته عبر الدائرة التلفزيونية

2020/08/18 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأت اللجنة المالية في مجلس النواب، الثلاثاء (16 آب 2020)، أن البرلمان غير قادر على تحقيق النصاب القانوني من خلال ’’الدائرة التلفزيونية’’، مرجحة استئناف جلسات مجلس النواب خلال الايام المقبلة.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في حديث صحفي، أنه "لا يمكن عقد الجلسات من خلال الدائرة التلفزيونية خاصة وان تمرير القوانين والتصويت عليها يحتاج الى اكتمال النصاب ولا يمكن ان يحدث ذلك خلال الدائرة".

وأضاف، أن "اللجان النيابية يمكنها الاجتماع من خلال الدائرة التلفزيونية فالعدد محدد بـ 23 نائباً وبحضور 13 أو 14 نائبا يمكن عقد اجتماع ولكن مع العدد الكبير للنواب يصعب عقد الجلسة بهذه الطريقة".

وبين ان "الأغلبية من النواب مصرون على عقد الجلسات اذا سمح الوضع الصحي"، مشيرا الى ان "الكثير من المواضيع ما زالت متراكمة وتحتاج الى نقاش وذلك لا يتم الا عبر عقد الجلسات مع الالتزام بالاجراءات الوقائية".

ويوم أمس، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، عن إصابة ثلثي أعضاء البرلمان بفيروس كورونا.

وقال همزة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فيروس كورونا وصل الى قمة الاصابات في العراق"، مؤكدا ان "ثلث اعضاء مجلس النواب مصابون حاليا بالفيروس بعضهم في حالة حرجة والبعض الاخر وصل الى نهاية مرحلة التماثل للشفاء".

وأضاف، أن "قد جلسات مجلس النواب مرهون بالموقف الوبائي للأعضاء فلا يمكن عقد اي جلسة في ظل وجود هذا العدد من الاصابات

وتوقع همزة، أن "اولى الجلسات ستعقد نهاية الشهر الجاري او في ايلول المقبل بعد ان تراجع موجة الاصابات بفيروس كورونا داخل البلاد".

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